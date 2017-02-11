SBL》鄭騏寬扮奇兵 金酒爆冷勝達欣
金酒總教練「寶兒」楊哲宜11日末節出奇招，派上「丁丁」鄭騏寬，他竟扮演致勝功臣的關鍵角色！靠著鄭騏寬末節獨拿7分，包含最後27秒致命三分球，金酒爆冷以90比86逆轉擊潰聯盟龍頭達欣，拿下本季第7勝，排名也升第6。
「完全都是騏寬自己爭氣，先前給他3次投逆轉球的機會，他都沒掌握住，今晚他卻做到了，」賽後展現難得笑顏的楊哲宜說，「今晚能拿這1勝，距離我們目標越來越近了，畢竟我們的優勢就是年輕，不斷跑動就對了。」
全場就拿這7分的鄭騏寬表示，自己沒想過什麼搶分，上場就先做好教練團要求的防守，比起自己，「澎澎」陳冠全更加辛苦，至於能夠順利把球投進，丁丁謙虛回應，「那只是照著戰術打而已，空檔出來了，就把球投進。」
陳冠全賽後累到快要說不出話來，畢竟118公斤的他，一路要扛165公斤的達欣「印度姚明」布拉，確實必須付出慘重代價，澎澎說：「教練團要我去推他下盤，但我看他都沒什麼感覺，所以我改用屁股去壓迫他，效果還算不錯。
其實陳冠全早在2011年世青男籃賽，就看過布拉代表加拿大隊出賽的身影，「當時第1場看他跟南韓打，隨便一個轉身就把球扣進去，我內心就想這是什麼怪物，果然後面跟他對上，想要扛他真的很吃力。」
金酒除了鄭騏寬在末節的關鍵火力，以及陳冠全的防守，也靠菲爾普斯貢獻38分、15籃板，王泰傑19分；達欣則以布拉24分、20籃板表現最佳，周儀翔20分。
(中時電子報)
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