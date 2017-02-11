澳洲整頓外國人非法買屋 中國富豪也中槍
陸媒報導，澳洲政府正在強化對外國投資者在澳非法置業的打擊力度，近兩年來，政府已強制出售總價值1.07億澳元（約8202萬美元）的房產。其中4成是中國富商違規購買的豪宅，包括恒大地產董事長許家印在雪梨的上億豪宅。
資料顯示，2015年，中國投資澳洲房地產的總金額已經飆升至243.5億澳元（約合人民幣1200億元），比5年前翻了10倍。
但因當地房價的快速上漲，讓民眾對外來購房者深惡痛絕，所以澳洲政府決定採取更嚴格的新措施，加強對外國人房產投資的管理。
數據顯示，2年多來，在稅務局調查下，已經強制出售的房產主要位於維多利亞州、新南威爾士州和昆士蘭州。其中25處住宅的房主為中國人，其他房主的國籍包括英國、加拿大、德國、馬來西亞、印尼、菲律賓和伊朗。
陸媒報導，以許家印的「豪宅」為例，因為是由旗下的空殼公司買入，且沒有經過澳洲外國投資監管委員會的審批，所以被列非法購買。買入價格是3900萬澳元（折合人民幣約2.1億），再加上相關的印花稅約267萬澳幣，而強制出售的價格約4100萬澳元，中間的差價損失，只能由許家印自己來承擔。
(旺報)
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