社子島夜弄土地公 千人湧入如不夜城
除了台北市內湖區外，社子島地區也有傳承百年的「夜弄土地公」，今晚由當地年輕人戴斗笠、打赤膊，扛著土地公神轎尋庄，上千人湧入，讓平時寧靜的社子島巷弄相當熱鬧。
台北地區的元宵盛事除了內湖地區的夜弄土地公外，無獨有偶，社子島地區也舉辦屬於當地居民的「百年元宵、提燈踩街、夜弄土地公」活動，且很多民眾可能不知道，這項盛事已有百年歷史。
新福安社區發展協會指出，社子島因屬滯洪區長期禁建，但也因為禁健保留了當地豐富歷史文化。每逢過年、元宵和端午節，皆成功保留上百年的傳統習俗，尤其今天的夜弄土地公，更是一項難得的習俗傳承。
協會指出，社子島福安里分為四個角頭（方位），分別供奉四尊土地公，分別是「中窟」、「塭寮」、「中圈」和「下竹圍」。
今天晚上6時30分活動正式開始，由當地年輕人戴斗笠、打赤膊，分別扛著四尊土地公神轎尋庄，只要哪裡有需要就在哪裡施放鞭炮，相傳鞭炮放得越多就越旺，整晚社子島炮聲隆隆，加上川流不息的提燈踩街，宛如一座不夜城。
當地里辦公室解釋，社子島地區與內湖地區夜弄土地公最大的差別在於，社子島的年輕人是穿著傳統服飾扛轎，隨著鞭炮的施放不停前進，也因社子島地區未開發多年，相較商業化的內湖，多了份質樸的感受。
另外，早期農業社會沒有電燈，所以油燈、蠟燭成了照明必需品，元宵節時各個商號會高掛燈籠迎接居民，如果有小朋友「說好話」就能領取蠟燭，象徵「賞蠟燭」，有「添丁」之意，但隨著時代更迭，由於蠟燭危險，現在會發放文具用品，讓小朋友平時也能使用。1060211
(中央社)
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