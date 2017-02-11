劉德華手寫努力快好 為港鐵傷者打氣
香港藝人劉德華1月17日拍廣告墜馬受傷，目前住院治療。今天是元宵節，手寫「想你了」送粉絲，並寫下「努力快好起來」，為香港地鐵縱火案傷者加油打氣。
劉德華1月17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落受傷，搭乘醫療專機返回香港就醫，之後劉德華經紀公司發聲明表示，劉德華盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，需6至8週住院治療，至少半年以上復健。
將粉絲視為家人的劉德華，凌晨先在官網「華仔天地」貼出手寫「想你了」，還在右上角畫顆愛心，他說，「家人們，我一切都在預期中的進展，別擔心。今天想你們了，祝家人元宵佳節，團團圓圓、甜甜蜜蜜。」
昨晚香港地鐵發生縱火案，造成19人受傷。劉德華上午在官網貼出手寫的「努力快好起來」，以「少點痛苦多點愛」為題，為傷者打氣。
劉德華表示，「心痛昨天港鐵受傷的民眾，祈求所有傷者早日康復，祈求香港這個家，少點痛苦多點愛。願世人平安、再平安。」粉絲留言希望華仔老大也要快點好起來。1060211
(中央社)
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