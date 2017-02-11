愛恨朴槿惠 首爾再現抗議人潮

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上萬人今天在首爾參與兩項集會，分別對遭到彈劾的總統朴槿惠表達抗議與支持。南韓政局動盪已持續數月。

支持朴槿惠的抗議活動估計吸引5萬人，當中有大批年長者是在她的已故獨裁者父親朴正熙執政時期長大，他被譽為南韓快速工業化的功臣。

這些人聲稱，朴槿惠遭彈劾是「支持北韓」左派人士所為，力促憲法法庭駁回，讓朴槿惠重拾權力。

朴槿惠支持者的集會今天也在首爾市政廳外登場，同一時間反對朴槿惠的抗議者則在附近聚集，呼籲憲法法庭早點批准她的彈劾案。

朴槿惠的貪腐醜聞導致南韓經濟與社會的挫敗加劇，數百萬人現身每週的抗議活動，國會去年12月因而將她彈劾。

首爾憲法法庭目前正在慎重考慮是否批准彈劾案，結果有可能促成新的大選或讓她做滿5年任期。1060211

(中央社)