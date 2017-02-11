唐嫣未PS紅毯照曝光 真面目驚人！

唐嫣修圖前照片。(取自微博)

唐嫣修圖前後對比照，臉蛋依舊完美。(取自鳳凰娛樂)

唐嫣未PS照。(取自鳳凰娛樂)

大陸女星唐嫣外型甜美個性好，去年主演《錦繡未央》不僅收視創佳績，還因戲與男主角羅晉擦出愛火，大方認愛。現在唐嫣更被曝光昨日參加柏林影展的未PS照，360度無死角的完美臉蛋，再次驚豔一票粉絲。

唐嫣昨日現身柏林影展紅毯，一襲粉色透視裝仙氣逼人，吸引大批媒體搶拍，今日更被曝光未PS照，只見未經修圖的唐嫣，雖然膚色沒這麼白皙，但臉蛋依舊無懈可擊，笑容也甜美，網友更大讚：「果然是真女神！」

(中時電子報)