寒流冷吱吱 竹市3件OHCA死亡

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寒流來襲，全台溫度驟降，新竹市消防局11日統計，截至晚間8時，共有3件OHCA發生，疑似天冷猝死，分別是39歲婦女、90歲老婦，以及69歲張姓男子，其中張男患心臟病及胃病。

90歲老婦，患高血壓，因近日感冒，睡前曾服藥，早晨被家人發現，有口吐白沫情形，送醫前即不治，另39歲婦女早上也因叫不起床不治，過去無特殊病史，死因待調查。

消防局說，氣溫驟降是心血管疾病殺手，呼籲民眾要多注意家中長輩，以及嬰孩的身體狀況，同時作好保暖，對抗低溫。

(中時)