前台南縣長蘇煥智 不排除選台北市

蘇煥智不排除參選台北市。（圖／本報資料照片，陳信翰攝）

前台南縣長蘇煥智今天到台南市拜會地方人士時表示，為了推動直轄市新區自治運動，決定參選直轄市長，不排除選擇最具戰略價值的台北市。

根據中央社報導，蘇煥智表示，台南縣、市合併升格為直轄市後，原屬於台南縣的地區出現發展邊緣化的狀況；推動直轄市新區自治這幾年來，並沒有獲得太多社會資源關心，選上直轄市長後會比較使得上力。

他說，要選就應該選最有戰略價值、最能聚焦的位置，讓大家能看見要推動的政策，不排除選擇台北市。

被問到是否會參加民進黨的黨內初選機制，蘇煥智只表示，「人民比政黨來得重要」。現在戶籍還在台南，可能過一陣子就遷到台北。

(中時電子報)