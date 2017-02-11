竹市浪漫慶元宵 周湯豪炒熱現場

「2017新竹過好年」壓軸好戲「團圓慶元宵 浪漫護城河」今日登場，不少親子、情侶不畏寒流前來。（新竹市政府提供）

偶像歌手周湯豪（左），今晚在新竹市獻唱，與市長林智堅（右）陪伴市民共度元宵情人節。（新竹市政府提供）

「2017新竹過好年」壓軸好戲「團圓慶元宵 浪漫護城河」今日登場，從下午3時至晚上8時，有兒童劇團、民俗技藝表演、50攤手作市集，偶像歌手卓文萱、周湯豪更於晚間現身，嗨翻全場，不少親子、情侶不畏寒流前來。

市長林智堅表示，元宵節是與家人團聚的重要節日，市府在「全台最浪漫護城河」以及青少年館旁草地舉行親子活動，也邀請人氣偶像演出，不管是親子還是年輕朋友，「每位市民都要照顧到」，藉此機會，讓年輕朋友看見護城河的美麗，提早迎接浪漫情人節。

文化局表示，今年是新竹市第一次在護城河舉行元宵節活動，護城河的圓形舞台下午起有歌手駐唱，開放民眾現場點歌，晚上還可以沿著河畔欣賞裝置藝術燈區，「從下午浪漫到晚上」。

下午5點開始發放5000份的「雞鳴鳳舞小提燈」，吸引民眾大排長龍、熱烈領取，不到2個小時就被索取一空。

文化局說，「雞鳴鳳舞小提燈」由剪紙藝術家吳耿禎設計，突破以往動物造型，採立方體造型、線條簡約，展現中國剪紙的藝術風格，「民眾可拎著燈籠、賞燈遊河」，跟心愛的人共度浪漫元宵節。

(中時)