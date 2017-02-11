泰國羽球大師賽 盧敬堯楊博涵聯手爭冠

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台灣羽球好手盧敬堯與楊博涵的組合今天以直落二的局數擊敗對手，下場比賽將和中國大陸選手黃凱祥與王懿律的組合爭冠。

世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的絲蕊瓦娜瓦莉公主泰國大師賽（Princess Sirivannavari Thailand Masters），當地時間7日起在泰國的曼谷進行6天賽事。

盧敬堯與楊博涵的組合，今天在男子雙打賽事，以21比16、21比17擊敗印尼選手安格里亞萬（Berry Angriawan）和哈迪揚托（Hardianto Hardianto）的組合，闖進冠軍戰。

12日進行的比賽，盧敬堯/楊博涵將和黃凱祥與王懿律的組合爭奪本次賽事男子雙打冠軍。1060211

(中央社)