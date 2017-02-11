雅加達選前最後造勢 3組候選人衝刺

我要評比

印尼首都雅加達省長選舉倒數，各組候選人今天舉行選前最後一場造勢活動。尋求連任的鍾萬學訴諸印尼「求同存異」。阿古斯和阿尼斯尋求穆斯林民眾支持。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，這次將有101個市、縣、省同步舉行選舉。其中最受關注的就是首都雅加達省長選舉。

印尼選舉法令規定在選前3天（即從2月12日至2月14日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。

今天是3組候選人在選前最後一天從事競選活動。

角逐連任的華裔省長鍾萬學陣營今天在雅加達國際會展中心舉行美食文化派對，開放許多民眾免費享受各種印尼道地美食。

除了美食饗宴，許多藝人也前來助陣，替鍾萬學選前衝刺拉票。鍾萬學和競選搭檔、雅加達副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）現身造勢會場，與民眾一起勁歌熱舞，氣氛嗨到最高點。

此外，鍾萬學陣營延續先前的競選主軸，即印尼「建國五原則」中「求同存異」（即印尼各種族、宗教的民眾和平共處）的精神，找來印尼基督教、天主教、印度教、儒教、伊斯蘭、佛教的代表，力挺鍾萬學，強調「求同存異」，支持鍾萬學。

另一方面，先前發動數波示威、抗議鍾萬學褻瀆可蘭經的「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）」等團體原本今天計劃上街抗議鍾萬學，但在警方禁止下，改為前往獨立清真寺，舉行和平祈禱活動。

角逐雅加達省長的其他兩位候選人，前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）前往獨立清真寺，與群眾一起祈禱。

阿古斯和阿尼斯的陣營今天也舉行大型造勢活動，把握選前最後一天拉抬選情的機會。

阿古斯陣營喊出「終結雅加達人民的苦難」為訴求，呼籲選民把票投給他，他能改變雅加達民眾的困境。他承諾勝選後將解決貧富不均問題、增加就業機會，提升雅加達民眾公平受教育的機會。

阿尼斯陣營則呼籲重建道德的重要性，認為當今的印尼窮人被踐踏、領導者被咒罵，雅加達民眾應該選出誠實、謙卑的領袖。1060211

(中央社)