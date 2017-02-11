教練給信心 金酒大反攻逆轉龍頭達欣

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SBL戰績在後半班的金酒今天在上半場原本以36比48落後達欣，不過金酒在下半場狂轟54分，最終就以90比86大逆轉贏球，擊敗排行榜第1的達欣。

超級籃球聯賽（SBL）本週在高雄巨蛋體育館進行。金酒在第3節尾聲拉出一波反攻，以57比62進入第4節，第4節還有6分多鐘，王泰傑和簡偉儒連續的三分球，終於率領金酒追成71比71。

接下來達欣「印度姚明」布拉（Sim Bhullar）空檔灌籃沒進，讓全場觀眾大感意外，簡偉儒隨即快攻上籃，金酒反以73比71超前，讓戰況陷入緊繃。

最後1分57秒，施顏宗快攻雙手扣籃拉抬達欣士氣，再以81比79領先，金酒則靠菲爾普斯（Eugene Phelps）的罰球和補籃再度超前。

倒數27.4秒，鄭騏寬的三分冷箭拉開為86比81，更奠定金酒勝基，雖然達欣想採取犯規戰術，不過金酒快速傳導，讓達欣來不及犯規，最終驚險留住勝果。

金酒的陳冠全賽後表示，雖然上半場落後，但中場休息總教練楊哲宜給球員很多信心，鼓勵大家多出手，「外線有進之後，內線也有機會。」

另外，璞園以75比63擊敗裕隆，戰績來到13勝13敗，雖然在戰績榜上還是排名第5，不過縮小和第4名裕隆的差距。

璞園的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）表示，「這場勝利很重要，因為接下來要爭取第4名的位置。」1060211

(中央社)