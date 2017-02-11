台南鹿耳門聖母廟 擠爆數十萬人潮

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正統鹿耳門聖母廟11日的煙火秀成為壓軸重頭戲。（程炳璋攝）

聖母廟煙火點亮土城夜空，在黑幕中作畫。（程炳璋攝）

聖母廟煙火在黑夜中照亮巨型神像。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟除了放煙火，也有蜂炮給民眾體驗槍林彈雨的感受。（程炳璋攝）

信徒爭搶聖母廟搶春牛已是活動中的一大亮點。（程炳璋攝）

正統土城鹿耳門聖母廟連辦30餘年元宵節鞭春牛活動，受歡迎的煙火秀近年越作越盛大，每年吸引數十萬民眾參觀，今年耗資千萬設計鳳凰煙火圖騰，11日傍晚人潮逐漸湧入，晚間8時鞭春牛時已有30萬人，長達25分鐘的煙火秀更成活動最高潮。

鞭春牛加煙火秀是正統鹿耳門聖母廟每年元宵節重頭戲，吸引全台各地民眾數十萬人湧入安南區土城部落觀賞，11日上午就陸續出現遊客，傍晚春牛踩街啟動，已近10餘萬民眾沿街參觀春牛丰采，廟前的道路旁攤販林立，成了小型夜市。

鞭春牛活動在晚間7時50分展開，台南市長賴清德手持木棍，主持鞭牛儀式，在用力鞭牛9下後完成祈福儀式，周圍信徒早已虎視眈眈等著接下來的搶牛儀式。

信徒認為搶得春牛，象徵獲得一整年的吉祥福氣。在廟方宣告搶春牛儀式開始，便爭著向前瘋狂拆解這隻紙春牛，整隻紙牛瞬間被拆開，肢骨不存，信徒爭搶時互相推擠，險些引發衝突。成了活動第二個高潮

晚間8時20分啟砲儀式是壓軸戲碼，聖母廟四周道路已擠滿30萬人潮，今年分兩段共25分鐘施放，廟前夜空被當成現成的黑色螢幕，發射台射出一發發高空煙火，就像黑幕上不斷噴上彩色圖案，適逢雞年，廟方設計煙火出現兩隻鳳凰圖型應景，民眾響起驚嘆的歡呼聲。

除了煙火秀，廟方還在廟內準備6座蜂炮城，晚間施放後，提供民眾感受槍林彈雨的氣氛。活動在晚間10時許進入尾聲，數十萬人潮逐漸散去。

(中時)