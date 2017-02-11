全球城市發展動力排名：上海第4
新浪報導，據房地產諮詢公司仲量聯行發布的2017年「城市發展動力指數報告」，上海市在全球排名中高居第4。
報告指出，上海發展目標明確，欲成為全球資本服務和創新領域的領導者，為達成目標上海積極增加投資。上海在改善基礎設施、國企改革、推動本地企業擴張等方面持續前進，但也面臨交通堵塞、高房價與空氣污染等問題。
除了上海之外，中國首都北京在報告中排名第15，深圳排名第22、杭州排名第26、南京排名第29。
該份報告主要依據城市社經發展、房地產發展、創新科技發展和教育狀況等42項變量，對全球134個大城市進行評估與分析。
(工商)
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