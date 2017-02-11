陳范柏彥關鍵3分打 能仁破不敗松山
賽前13連勝的松山高中，11日面對能仁家商踢到鐵板，倒數15.9秒中鋒陳范柏彥籃下關鍵進算加罰，加上高承恩兩罰一中，終場63比61氣走松山，12日碰頭高苑若勝出就能晉級4強。
半場打完平手的松山能仁，第3節結束松山取得8分領先，但決勝節最後3分鐘，能仁張隆政、謝亞軒連續3記三分球，謝亞軒包辦兩顆，帶出一波逆轉攻勢追到僅2分差。倒數15.9秒能仁底線發球，陳范柏彥直接籃下襬進，還要到加罰機會，激動振臂怒吼，這個關鍵3分打也助能仁逆轉勝。
還握有最後一波機會的松山沒能把握，反倒失誤還賠上犯規，送高承恩上罰球線，能仁最終63比61帶走勝利，笑納第4勝，這一勝也帶4勝的高苑成為第3支晉級四強球隊，能仁12日若贏高苑就能以5勝晉級，淘汰東山。
預賽就曾3分差撂倒南山，如今能仁成為唯一一支大破上屆冠亞軍雙山隊伍，教頭林正明賽前對子弟兵強調，「松山沒有那麼可怕。今天也正好是難得機會，讓球員學著抗壓。」
此役林正明針對高國豪加以防守，「對他放投不放切，畢竟他切入太有破壞力，主要讓他投外線。」高國豪三分球投5中3，攻下25分，倒是松山全場失誤高達26次，比能仁高出4次，其中高國豪就包辦10次。
陳范柏彥此役8分、6籃板、4抄截，「畢竟昨天輸南山，今天再輸就很難晉級。」關鍵時刻他沒手軟，「原本戰術主要不是要給我，也沒想到最後會落到我手上，但放的時候感覺很順。」
(中時電子報)
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