小貨車突改方向燈釀禍 警用機車慘成三明治

我要評比

警用機車遭到左方小貨車夾擊，與路邊臨停車輛夾成三明治。（葉書宏翻攝）

警用機車破損。（葉書宏翻攝）

路旁停放的自小客車受損。（葉書宏翻攝）

警用機車被卡在路邊停車與小貨車之間，慘成三明治。 (葉書宏攝影)

新北市新店警分局林姓警員10日下午騎乘重型警用機車，行經新店區復興路，遭到左方小貨車夾擊，與路邊臨停車輛夾成三明治，網友將行車紀錄器上傳網路，只見小貨車原打著左轉方向燈卻突然改為右轉方向燈，林姓員警閃避不及，被卡在路邊停車與小貨車之間，警用機車因此受損。

警方指出，警用機車喇叭、車殼破損，維修費恐逾1萬元，林員僅受輕微擦傷、無大礙，但路邊停放的黑色小客車左後車殼破裂，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)