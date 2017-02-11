寒冷中萊辦桌 獅隊貼心準備暖暖包及熱茶

統一獅萊辦桌活動，特別為球迷準備暖暖包。（圖／統一獅提供）

統一獅萊辦桌活動，獅迷熱情相挺。（圖／統一獅提供）

統一獅萊辦桌活動在寒冷的天氣中進行。（圖／統一獅提供）

一年一度統一獅有你真好同樂會萊辦桌活動，今日（11日）下午台南棒球場戶外棒球大到熱鬧展開，近日因寒流鋒面來襲，寒冷天氣沒有澆熄獅迷的熱情，今日萊辦桌同樂會，許多球迷遠道而來，最遠來自花蓮。

本次活動萊辦桌活回饋球迷，球團特別贈送開瓶器、古早味購物袋外，為了避免球迷著涼，也特別準備暖暖包及熱茶，提供球迷使用，球迷倍感溫馨。

統一獅萊辦桌活動，球員與球迷熱情互動。（圖／統一獅提供）

統一獅萊辦桌活動，高國慶（右）向球迷揮手致意。（圖／統一獅提供）

今日萊辦桌開始前，結合元宵佳節，也特別規劃採燈祈福專區，現場吊掛統一獅新春開訓心願卡，讓球迷現場觀賞，也特別準備春訓開訓祈福版，提供球迷寫下對於球隊的期待和心願。

萊辦桌活動充滿許多創意，也特別結合創世基金會舉辦公益活動，提供球迷現場簽名，並以發票當作禮金，並可兌換小禮物，今日現場也募集將近6000張發票，全部由統一獅羅錦龍代表統一獅捐贈給創世基金會台南分會。

(中時電子報)