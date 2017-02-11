聯邦盃女網賽 李亞軒惜敗奧運金牌

李亞軒1比2不敵俄羅斯的馬卡洛娃。（四維基金會提供）

馬卡洛娃去年在里約奧運贏得女雙金牌。（四維基金會提供）

第一次升上聯邦盃世界2組，中華隊出征莫斯科雖然不被看好，卻也不打算讓地主俄羅斯好過。聯邦盃台俄大戰11日登場，李亞軒在第1點單打與馬卡洛娃力戰2小時又18分鐘，才以3比6、7比5、1比6不敵這位世界排名39、去年在里約奧運奪得女雙金牌的名將。

李亞軒一開賽就遭到破發，但她在第4局丟士後辛苦保發成功，又於第5局回破，奮力追成3平。可惜關鍵第8局李亞軒再遭破發，力戰38分鐘後以3比6丟掉首盤。

第2盤兩人一路互咬，關鍵第10局李亞軒面對馬卡洛娃上網壓迫，以一記漂亮的對角急墜穿越球，率先逼出兩個盤末點。馬卡洛娃用發球穩住局勢，一記愛司與一記直接發球得分，救回盤末點進而在丟士後保發。不過第12局李亞軒又逼出盤末點，這次馬卡洛娃奉送雙發失誤，讓盤數追成1平。

李亞軒奮戰57分鐘拿下第2盤，也讓馬卡洛娃喊暫停上廁所，順便調整情緒。反倒是李亞軒沒能趁勢逆轉，決勝盤只守住第1個發球局，接著被馬卡洛娃連破3次，也讓中華隊輸掉首點單打。

聯邦盃世界2組賽事採5戰3勝制，中華隊0比1落後，第2點單打將由世界排名121的張凱貞對上160的布林可娃（Anna Blinkova），希望能夠扳回1城，帶著1平戰局進入12日的2單1雙賽事。

(中時電子報)