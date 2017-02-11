是否選國民黨主席 潘維剛：下周宣布

我要評比

前中國國民黨籍立委潘維剛日前表示審慎評估是否參選國民黨主席，她今晚表示，是否參選，下周宣布。

國民黨主席選舉競爭激烈，已有5人表態，不過，立法院前院長王金平日前透露，有一名快60歲的女性正在考慮也要來角逐國民黨主席，且被看好可以搶到黃復興跟本土選票。

潘維剛日前表示，一直有人鼓勵她，她還沒有做決定，會審慎評估，盡快決定。

潘維剛晚間受訪則說，會不會參選，下周會與媒體聯絡，通知何時召開記者會，不會拖太久；參選機率高嗎？她說，到時候就知道了。1060211

(中央社)