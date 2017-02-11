越南慶元宵 詩歌節河內登場
由越南作家協會主辦的第15屆詩歌節今天在河內文廟國子監舉行，吸引大批詩人和民眾參與。這是當地每逢元宵節的例行文化活動，目的是營造全國詩人交流平台以及提高民眾對詩歌的興趣。
今年越南詩歌節以「與國家同行和創新」為主題，包括朗誦詩、唸詩與詩歌表演等活動。由於今年詩歌節適逢週末，吸引許多民眾前來聆賞、創作寫詩及選購相關詩歌作品，現場氣氛相當熱鬧。
主辦單位今年首度在文廟國子監（Van Mieu Quoc Tu Giam）走道設有「詩人之路」，擺放印有越南詩歌村內各知名詩人的大頭照和作品；此外，為慶祝越南作家協會成立60週年，還設置1個小規模展覽，展出有關該協會成立與發展成就的資料、圖片與實物。
1名年輕人表示，她對詩歌相當愛好，每年都來參加這項詩歌節，目的是聆聽詩歌和與具有相似興趣的人交流互動，今年活動豐富多樣，給她深刻印象及滿滿收穫。1060211
(中央社)
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