希臘警告德和IMF 處理希債停止玩火

我要評比

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）今天警告國際貨幣基金（IMF）和德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble），在處理希臘債務問題上「停止玩火」。

希臘與債權人昨天在布魯塞爾的會商沒有突破，齊普拉斯今天在激進左派聯盟（Syriza）召開的會議上說，他有信心能找到解決之道。

他呼籲國際貨幣基金轉向，「我們希望IMF儘快修改預估，以讓會商在技術上能持續」。

他並呼籲德國總理梅克爾，「請她的財政部長停止對希臘的侵犯」。

希臘與IMF爭吵數月，引發出現新債務危機的擔憂。

希臘因債務紓困及預算目標與歐元區金主及IMF陷入爭吵，這使市場感到不安，以及希臘是否續留歐元區的議題再現。（譯者：中央社蔡佳伶）1060211

(中央社)