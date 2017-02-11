苗栗（火旁）龍 炮聲響徹雲霄驚險刺激

苗栗元宵（火旁）龍活動今晚進入最高潮，在河濱公園舉辦（火旁）龍之夜，現場炮陣火力全發、驚險刺激，搭配五彩聲光效果，更宛如神龍穿梭於雲霧之間，氣勢磅礡。

連續舉辦第19年的苗栗（火旁）龍，是客家庄的傳統習俗，晚間由苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、苗栗市長邱炳坤及前苗栗縣長劉政鴻等人，為（火旁）龍之夜揭開序幕。

由苗栗市各社團、公司行號和大專院校所組成的9條龍隊輪番上陣，在河濱公園分為3個場地，1次3條龍隊同時進行（火旁）龍，現場擠滿數千名民眾，看到上萬串的鞭炮不斷地丟向龍隊，直呼真是「刺激」。

楊長鎮表示，客委會將（火旁）龍列為客庄12大節慶，也是台灣4大元宵活動之一，今年在苗栗市玉清路上看到有小朋友也在舞著一條小尾的龍，不但可愛又有趣，也可發現原本已經逐漸失落的客家迎龍文化，經過十多年努力，逐漸在苗栗生根。

邱炳坤指出，今年是第19屆苗栗（火旁）龍，很多當年舞龍的年輕人，都可以帶著孩子來看（火旁）龍，感謝在場的龍主能夠帶領龍隊，為傳承客家文化而努力，並表示明年第20屆（火旁）龍活動更將擴大舉辦。

苗栗（火旁）龍鞭炮放得越多，象徵來年運勢越旺，因此許多商家都自行買鞭炮，以包龍的方式「轟炸」舞龍。苗栗市公所指出，（火旁）龍之夜可說是「包龍最大場」，也讓苗栗市整晚鞭炮聲不絕於耳，宛如不夜城。1060211

(中央社)