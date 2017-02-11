台灣燈會插曲 行政院公務車高速公路擦撞

我要評比

(22:46更新內文) 台灣燈會晚開燈，行政院長林全等多位閣員出席，公務車晚間6點多在國一北上236公里處與一輛轎車擦撞，轎車上有一乘客輕微擦傷被送醫，但無大礙，網路卻傳是林全座車，國道警察及政院都澄清是行政院公務車，而非官員車隊。

行政院11日晚間表示，行政院長林全車隊於11日晚間6時25分，在國一北上236.9公里處，一部自小客車因當時在調整音響，未注意前方車輛狀況，失控撞擊內側護欄後，彈回車道，逆向正撞林全院長車隊隨扈車。

林揆及隨行人員無人受傷，現場於晚間6時45分排除狀況。肇事小客車駕駛及乘客有輕微擦傷，目前留院觀察中，並無大礙。

(中時)