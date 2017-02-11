台北燈節明晚7點閉幕 將有「特別版」主燈秀

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2017台北燈節首次移師在西門町一代舉行，自4日開幕至今晚西城嘉年華大遊行，終將進入尾聲，在九天熱鬧的活動中劃下句點，明(12)日晚間7點將舉行燈節的閉幕典禮，感謝這次所有參與燈節的各界人士，並將有一場「特別版」的主燈秀演出，同時邀請九天民俗技藝團表演。

今年台北燈節首度在西門町舉行，頗受外界關注，話題延燒不斷，人潮也塞爆西門町。北市府明天晚上7時將舉行閉幕儀式。

明天下午5時至晚上9時30分，成都路（西寧南路－中華路）及漢中街（成都路－內江街，內江至長沙封閉南往北車道）道路封閉，車輛請改行長沙街、昆明街、開封街及西寧南路。

配合閉幕活動，明天下午5時至晚上9時30分，行經「捷運西門站」16線公車將改道行駛；中華路（往南）路側的「中華路北站」及「捷運西門站」取消停靠，有21線公車調整行駛中華路公車專用道。

(中時)