林全車隊國道遇事故 肇事車輛2輕傷

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行政院長林全今晚赴雲林虎尾主燈區與民眾一起為燈會舉行開燈儀式前，在國道與一輛小客車擦撞，林全及隨行人員無人受傷，肇事駕駛及乘客有輕微擦傷。

行政院表示，林全車隊於晚間6時25分，行駛於國道一號北上236.9公里處時，一部自小客車因調整音響未注意前方車輛狀況，失控撞擊內側護欄後彈回車道，逆向撞擊林全車隊隨扈車。

林全及隨行人員無人受傷，現場於晚間6時45分排除。肇事小客車駕駛及乘客有輕微擦傷，目前留院觀察中，並無大礙。1060211

(中央社)