鹽水蜂炮適逢假期　湧入50萬人潮

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鹽水蜂炮今年湧入50萬人潮，民政局指出，是歷年人數最多的一次。（萬于甄攝）

台南鹽水蜂炮元宵節活動讓大街小巷擠滿人潮，據民政局統計，湧入將近50萬人次，賴清德表示，11日人數比以往多很多，可說是人山人海，每座炮城前都擠滿人潮，興致高昂，看到活動受到民眾大力支持，台南市政府也相當開心。

元宵節恰逢星期六，天氣晴朗，吸引大批民眾湧入鹽水參與蜂炮活動，賴清德表示，去年0206地震後，今年是新的一年舉辦鹽水蜂炮，且凌晨1點12分的地震，台南平安無事，讓市民相當開心，也都把緊張感釋放出來，興高采烈參與蜂炮活動。

看見蜂炮活動順利舉辦，賴清德也前往鹽水分駐所、衛生所等慰問，希望將鹽水蜂炮推向全世界，讓更多國內外遊客每年元宵節，都到鹽水體驗、享受蜂炮的刺激感。

(中時)