有影》遠方的懷念～2017華僑華人聯歡晚會(二)

我要評比

2017華僑華人春節聯歡晚會06

遠方的懷念 2017華僑華人聯歡晚會，海峽衞視春晚系列精華全集，中時電子報在元宵節的周末假期獨家播出，看來自世界各地精彩華人精彩演出，不能錯過。

(中時電子報)

2017華僑華人春節聯歡晚會07

2017華僑華人春節聯歡晚會08

2017華僑華人春節聯歡晚會09

2017華僑華人春節聯歡晚會10