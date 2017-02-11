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《圖輯》台北燈節遊行 西門町登場

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台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
「2017台北燈節─西城嘉年華大遊行」活動，11日在市長柯文哲（前左五）帶領下登場，吸引大批民眾前往欣賞。(郭吉銓攝）
2017台北燈會 HD LIVE
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
大批民眾湧入西門町欣賞特色花車及精彩表演團隊的演出。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
柯文哲夫人陳佩琪（前排右）一同出席嘉年華盛會。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
萌版千里眼與順風耳模樣可愛逗趣。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
高八公尺的「萌版林默娘」花車，吸引大批民眾欣賞度元宵。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
高八公尺的「萌版林默娘」花車，吸引大批民眾欣賞度元宵。(郭吉銓攝）
台北燈節遊行西門町登場 柯P：希望成為市民共同回憶
民眾捧場，大批人潮湧入西門町賞燈、參與嘉年華。（郭吉銓攝）

台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚6時登場，台北市長柯文哲親自到場替活動拉開序幕。他在致詞時表示，市府把燈節拉到西門町舉行，讓很多人重溫過去的回憶，他希望這場活動能成為日後台北市民的共同回憶。

柯文哲透露，有民眾反應：「若不是這次燈節，很久沒來西門町了」。很多人利用燈節到西門燈看花燈、吃吃喝喝，才發現當地很多景色依舊，但是也有很多改變的地方。這次燈節，能在傳統的節日、舊城區，注入一些新的元素，希望這樣的模式能變成以後台北市民的共同回憶。

(中時)

關鍵字：台北燈節
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