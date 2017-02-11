《圖輯》台北燈節遊行 西門町登場

「2017台北燈節─西城嘉年華大遊行」活動，11日在市長柯文哲（前左五）帶領下登場，吸引大批民眾前往欣賞。(郭吉銓攝）

2017台北燈會 HD LIVE

大批民眾湧入西門町欣賞特色花車及精彩表演團隊的演出。(郭吉銓攝）

柯文哲夫人陳佩琪（前排右）一同出席嘉年華盛會。(郭吉銓攝）

精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）

精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）

精彩表演吸引民眾駐足觀賞。(郭吉銓攝）

萌版千里眼與順風耳模樣可愛逗趣。(郭吉銓攝）

高八公尺的「萌版林默娘」花車，吸引大批民眾欣賞度元宵。(郭吉銓攝）

高八公尺的「萌版林默娘」花車，吸引大批民眾欣賞度元宵。(郭吉銓攝）

民眾捧場，大批人潮湧入西門町賞燈、參與嘉年華。（郭吉銓攝）

台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚6時登場，台北市長柯文哲親自到場替活動拉開序幕。他在致詞時表示，市府把燈節拉到西門町舉行，讓很多人重溫過去的回憶，他希望這場活動能成為日後台北市民的共同回憶。

柯文哲透露，有民眾反應：「若不是這次燈節，很久沒來西門町了」。很多人利用燈節到西門燈看花燈、吃吃喝喝，才發現當地很多景色依舊，但是也有很多改變的地方。這次燈節，能在傳統的節日、舊城區，注入一些新的元素，希望這樣的模式能變成以後台北市民的共同回憶。

(中時)