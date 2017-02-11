《圖輯》台北燈節遊行 西門町登場
台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚6時登場，台北市長柯文哲親自到場替活動拉開序幕。他在致詞時表示，市府把燈節拉到西門町舉行，讓很多人重溫過去的回憶，他希望這場活動能成為日後台北市民的共同回憶。
柯文哲透露，有民眾反應：「若不是這次燈節，很久沒來西門町了」。很多人利用燈節到西門燈看花燈、吃吃喝喝，才發現當地很多景色依舊，但是也有很多改變的地方。這次燈節，能在傳統的節日、舊城區，注入一些新的元素，希望這樣的模式能變成以後台北市民的共同回憶。
(中時)
關鍵字：台北燈節
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