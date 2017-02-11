HBL松山13連勝喊停 輸能仁嘗首敗
105學年高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽倒數第2天賽程，男甲的松山高中今天以61比63輸給能仁家商，本季開季至今13連勝後，終於嘗到首敗滋味。
能仁家商靠著陳范柏彥最後15.91秒的「三分打」，加上高承恩2罰2中，最終以63比61完成逆轉。
松山雖然吞下敗績，不過昨天擊敗高苑工商後就已經拿到4強門票，松山明天將面對也晉級的南山高中，重演上季總冠軍戰戲碼。
女甲部分，北一女中今天以55比58敗給普門高中，加上稍晚南山高中以51比50險勝南湖高中，女甲最後1席4強資格將於明天揭曉。
另外3支晉級女甲4強的學校為普門高中、永仁高中和滬江高中。1060211
(中央社)
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