疑難敵低溫 雲林1天6人猝死
雲林今天一整天多達6人疑難敵低溫死亡，北港75歲的黃姓老婦平日都5點多就起床，清晨6點家人還未見她起來，覺得很奇怪，至房間要叫她起床，但怎麼叫都叫不醒，趕緊叫救護車送醫，但到院前就已經無心跳呼吸。
麥寮鄉77歲王姓老翁也因遲未起床，家人發現時已無呼吸心跳。
56歲的東勢鄉林姓男鄉民中午中飯吃到一半，突然昏倒，家人緊急呼叫救護車送醫，雖然救護人員在路途中持續施以CPR，到院仍不治。
虎尾57歲任姓男鎮民下午4點多突然身體不適，家人扶他躺在床上休息，不料未久便不醒人事，趕緊叫救護車送台大醫院，仍回天乏術。
晚間6點與8點20分許，莿桐與二崙消防隊分別受理疑似心肌梗塞的92歲黃姓老嫗，以及48歲廖姓男子救護，但到院前都已經沒有心跳呼吸。
(中時)
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