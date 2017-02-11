萊辦桌獅王好聲音 球迷如痴如醉

統一獅萊辦桌活動「獅王好聲音」，球員朱元勤（左）、賈嘉瑞引吭高歌，讓球迷如痴如醉。（圖／統一獅提供）

統一獅萊辦桌活動「獅王好聲音」，歌王黃恩賜果然不同凡響。（圖／統一獅提供）

統一獅萊辦桌規劃一系列熱鬧活動，除了安排球迷同台與球迷一起趣味遊戲同樂外，最讓球迷期待的就是「獅王好聲音」，今天（11日）特別安排高國慶、黃恩賜、買嘉儀與朱元勤合唱、陽建福與蔡萬霖合唱，每個選手展現好歌喉驚豔全場。

今年開訓，高國慶以「勇敢SHOW自己」勉勵自己和隊友，今日萊辦桌活動高國慶深藏不漏展現好聲音高唱台語歌「歡喜就好」，自己還跟著音樂旋律疊詞即興改變，逗的全場球迷歡笑不斷。

統一獅萊辦桌活動「獅王好聲音」，高國慶唱了一首《歡喜就好》。（圖／統一獅提供）

高國慶表示：「每年同樂會都是近距離跟球迷互動，不管是怎樣的改變，希望大家今天歡喜就好，用開心的心情去享受今天的辦桌活動，今天現場來了很多球迷，尤其是天氣這麼冷的狀況下，還從下午陪我們一起到結束，真的很辛苦，希望自己的歌聲能帶給大家歡樂。」

除了老將高國慶勇敢SHOW自己外，今晚萊辦桌活動也特別安排陽建福及蔡萬霖兩位表兄弟一起同台唱歌，挑戰動力火車「衝動」飆高音，兩人展現絕佳默契，蔡萬霖合音美聲，讓球迷驚奇。

統一獅萊辦桌活動「獅王好聲音」，陽建福（左）與蔡萬霖合唱。（圖／統一獅提供）

陽建福表示：「很開心加入統一獅這個大家庭，看到熱情球迷支持，讓我很珍惜回到職棒場上，也歡迎喜歡我的球迷，不管我在哪一隊，今年球季一起進場看我表現，站在球場上，把最好表現回饋給球迷。」

獅王KTV壓軸由統一「真明星」黃恩賜登場演出，帶來帥到分手搭配RAP是恩賜最拿手的絕招，也讓台下球迷聽的如痴如醉，結束後球迷一直狂喊安可！也讓萊辦桌活動現場氣氛HIGH最高點。

(中時電子報)