萊辦桌獅王好聲音 球迷如痴如醉
統一獅萊辦桌規劃一系列熱鬧活動，除了安排球迷同台與球迷一起趣味遊戲同樂外，最讓球迷期待的就是「獅王好聲音」，今天（11日）特別安排高國慶、黃恩賜、買嘉儀與朱元勤合唱、陽建福與蔡萬霖合唱，每個選手展現好歌喉驚豔全場。
今年開訓，高國慶以「勇敢SHOW自己」勉勵自己和隊友，今日萊辦桌活動高國慶深藏不漏展現好聲音高唱台語歌「歡喜就好」，自己還跟著音樂旋律疊詞即興改變，逗的全場球迷歡笑不斷。
高國慶表示：「每年同樂會都是近距離跟球迷互動，不管是怎樣的改變，希望大家今天歡喜就好，用開心的心情去享受今天的辦桌活動，今天現場來了很多球迷，尤其是天氣這麼冷的狀況下，還從下午陪我們一起到結束，真的很辛苦，希望自己的歌聲能帶給大家歡樂。」
除了老將高國慶勇敢SHOW自己外，今晚萊辦桌活動也特別安排陽建福及蔡萬霖兩位表兄弟一起同台唱歌，挑戰動力火車「衝動」飆高音，兩人展現絕佳默契，蔡萬霖合音美聲，讓球迷驚奇。
陽建福表示：「很開心加入統一獅這個大家庭，看到熱情球迷支持，讓我很珍惜回到職棒場上，也歡迎喜歡我的球迷，不管我在哪一隊，今年球季一起進場看我表現，站在球場上，把最好表現回饋給球迷。」
獅王KTV壓軸由統一「真明星」黃恩賜登場演出，帶來帥到分手搭配RAP是恩賜最拿手的絕招，也讓台下球迷聽的如痴如醉，結束後球迷一直狂喊安可！也讓萊辦桌活動現場氣氛HIGH最高點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。