六甲火雞確認染禽流感 最後200隻雛雞已銷毀

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六甲一處火雞場爆發禽流感疫情，動保處採樣後全面消毒。（動保處提供）

六甲一家火雞禽場確認感染禽流感後，動保處已全面撲殺僅剩的200頭火雞，並在雞場內全面消毒。（動保處提供）

禽流感病毒在低溫環境蠢蠢欲動，台南市六甲區火雞場日前出現異常死亡，3900隻雛雞病死3700隻，動保處採樣送檢結果11日出爐，確認為禽流感病毒H5核酸陽性，尚存留的200隻火雞已提前處裡掉，雞場再進行防疫消毒，降低疫病傳播風險。

動保處表示，六甲雞場的畜主在過年期間，協助代養從孵化場送來的3900隻雛火雞，雞舍又屬於密閉空間，6日起一連四天，這群小火雞竟死亡達3000餘隻，動物防疫人員至現場採樣至家畜衛生試驗所檢驗。

農委會檢驗結果11日出爐，確定為禽流感病毒H5核酸陽性，12日會再檢出病毒分型，為即時防堵疫情擴散，動保處已提前銷毀剩下的200隻小火雞，再針對該場及周邊道路及附近公共區域加強噴霧消毒工作。

為了偵測病原，動保處已在雞場周邊1公里內的3家禽場，逐家進行採樣監測，將持續監測3個月，確定環境中無禽流感病毒存在，並對3公里內禽場持續進行疫情訪視及調查工作。

自入冬以來，歐、亞正面臨禽流感疫情，這次六甲火雞異常死亡案，已檢出H5禽流感病毒，動保處不敢大意，將持續依照禽流感撲殺流程，進行周邊環境清潔消毒與審核。

動保處呼籲，低溫影響動物免疫力，養禽業者需加強禽隻保溫，提高防範家禽流行性感冒的意識。禽場有異常死亡狀況，應立即向動保處通報，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。

(中時)