「烈火奶奶」走的突然 爆魯芬立遺囑被阻
63歲香港女星魯芬，在電影《九品芝麻官》飾演烈火奶奶一角，令人印象深刻，豈料本月6日突傳因皮肌炎不幸逝世，震驚香港演藝圈。其姪女日前向港媒透露，指魯芬本來有意立遺囑，但遭家人拒絕，深信她絕對會恢復健康。
魯芬早前皮肌炎病發，背部長出一元硬幣大的圓形紅疹，奇癢難耐，讓她常常用很燙的水來沖背，減輕搔癢感覺，並一度以為是因為曾在大陸拍戲，因酒店床鋪不乾淨，細菌感染所致，後來求診中西醫，也未能找出病因。
直到魯芬2個月後，連手指、腳與關節都出現腫痛症狀，再次前往醫院檢查，才終於查明她罹患上自體免疫性疾病「皮肌炎」。據姪女說法，魯芬一開始曾擔心自己過不了這一關，打算立遺囑，但被家人阻止，因為相信魯芬絕對能成功痊癒。
不過姪女亦稱，魯芬平時很照顧家人，做人也很有計畫，因此早就安排好了醫療與辦後事的費用。家人今(11日)宣布魯芬喪禮安排，將在本月25日於世界殯儀館設靈，隔日早上出殯，遺體將移送鑽石山火葬場火化。
(中時電子報)
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