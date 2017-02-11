文化快遞》2017台北國際書展 聚焦臺灣 回顧閱讀美好時光

台北國際書展大獎成立專區展示(台北書展基金會提供)

由文化部主辦、台北書展基金會承辦，第25屆2017台北國際書展將於2月8日至13日在世貿一、三館舉行。今年書展主題回歸臺灣，規劃「讀享時光主題館」，以回顧臺灣60年以來閱讀時代的演化，到VR、AR、臉書直播帶來閱讀科技的種種驚喜，既復古又前衛。

書展同時破天荒首次延長開展時間，從2月8日第一天下午3時便開放給一般民眾入場，平日更延長至晚上9時，週六、週日至10時，讓展期天天都有星光夜，忙碌的上班族能夠有更多時間來參與，共享閱讀的美好。書展還特別與藝文空間合作，一起推出「城市閱讀節」系列活動，希望藉由舉辦閱讀相關活動，串聯城市不同角落的閱讀共鳴。

台北國際書展每年都吸引眾多愛書人參觀。(台北書展基金會提供)

台北國際書展每年不斷嘗試創新，今年「樂讀行走人」是一大亮點，由名設計師李明道（AKIBO）為書展打造一個6公尺高的主視覺「樂讀行走人」，以滾動書本為心臟的造型，象徵愛書人就像不敗的鋼鐵巨人。

讀享時光主題館 樂讀行走人令人驚艷

今年台北國際書展以「讀享時光：我們共同走過的閱讀時代」理念，規劃四大閱讀區域，更不容錯過。第一展區「時代×閱讀」推出「讀享時光主題館」，請來文訊雜誌社社長封德屏操刀，呈現臺灣從1950年以來閱讀風貌的改變。閱讀是共同的時代印記，與社會脈動息息相關。縱觀臺灣自1950年代戒嚴時期下政策出版品的出現，1960年代本土歷史期刊及本土派作家也跟著成長，1970年開始出現書評雜誌等刊物，到1980年代黨外雜誌出現，引發文青閱讀潮，都能看到臺灣社會的變遷。而呼應每一年代的經典刊物與作家珍貴物件、史料及絕版書亦首度對外展示。該展以十年為一區隔，將內容分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分，民眾可隨著不同年代的重要事件，看到各種創作演化，彷彿進入時光隧道，經歷一遍臺灣人共同的閱讀史。

第二展區「情境×閱讀」，則邀請4位跨領域藝術家以人們最常閱讀的生活空間，空間的無限想像；第三展區「數位×閱讀」，是結合時下最熱門的閱讀科技，從AR名人導讀、VR體驗區、有聲書、文學電影院，到「讀享時光」臉書直播室，讓觀展者體驗不同媒介上的閱讀樂趣；第四展區「分享×閱讀」，則將送書到偏鄉的行動圖書專車搬來現場，讓更多人分享閱讀帶來的快樂。

國際作家來臺 獨立出版新勢力

國際作家向來是台北書展的亮點。今年至少有來自法、美、德、比利時及日本20餘位參與，包括2011全美最暢銷奇幻新人王凱文．赫恩、美國國家書卷獎得主哈金等，日本則為風靡臺灣繪本界長達30年的大師級人物岩村和朗，以及歷史考證插畫家與繪本作家香川元太郎。今年書展專業論壇多元，從國際出版論壇、童書論壇、圖書館論壇到CEO論壇，議題多元，極度精采。而有別於以往分散各處的國家型展示館，今年在國際區特設國際Bar，以歐洲露天咖啡座的悠閒氣氛，搭配餐車咖啡及書車的展牆設計，營造出具有休息及歐洲氛圍的空間，並舉辦一系列充滿異國風情的活動及饗宴。

除了參展國家眾星雲集，今年獨立出版亦大放異彩。小眾、非主流又低成本的獨立出版，是出版界面臨嚴峻時代的產物，它的創作自由奔放，靠一張紙、一支筆，就可自製個人風格手冊（ZINE），均可成為年輕世代展現創造的反動力。今年首度成立「公民書區」，納入NGO團體及獨立出版、獨立書店、新增迷你書區，鼓勵微型出版社參與，不但呈現臺灣出版的多樣性，也是展現近十年來，從自行出版、一人出版到自媒體時代、獨立書店、獨立出版新勢力的抬頭。

書展大賞首設編輯獎 系列講座火熱開講

邁入第10屆的台北國際書展大獎，2月8日開幕當天也將舉辦頒獎典禮。今年書展大獎依「小說類」、「非小說類」，新增「編輯獎」，以鼓勵在出版幕後默默貢獻的編輯團隊。難得的是，今年得獎者深具華文創作的跨地域性，來自香港的作家馬家輝及生於馬來西亞的華裔作家黃錦樹，皆榮獲小說類首獎，關心議題更遍及不同領域，十足展現創作的旺盛力。得獎書籍將於書展大賞館展出，並邀請得獎者舉行系列講座，提升參展讀者的觀展品質與作家交流活動體驗相互輝映。

金蝶獎每年選出最佳書籍封面設計(台北書展基金會)

童書主題館 辦臺灣原創插畫展

向來受親子歡迎的童書主題館，今年請來童書評論專家柯倩華策劃，舉辦「台灣優秀原創插畫聯展」，展出曾獲重要國際獎項及作品技巧成熟的臺灣插畫家作品。「伊比利美洲精選插畫展」則與西班牙SM出版集團基金會、墨西哥瓜達拉哈拉書展、墨西哥創意插畫協會共同舉辦，用以評選伊比利美洲地區的年輕新秀，發掘更多插畫界創意人才。

書展特地為愛書的大小朋友，規劃一場「寶貝你的書」活動，邀請投入手工書長達十幾年的老師王淑芬，於「大手小手同樂會」舉行小小朋友愛書同好會，示範一張紙做一本書的方法，以及平時如何寶貝、保養愛書、如何簡易修復受損愛書等，同時透過11場手作，教大小朋友齊心做手作繪本、立體紙工，共同體驗「書中自有手作樂」。

此外，為了鼓勵愛書和藏書，亦邀請掃葉工房創辦人傅月庵為顧問，與茉莉二手書店共同舉辦「為愛與書尋找生命落腳處」珍本古籍公益拍賣會，透過拍賣、演講等，使民眾更加深刻體會「紙本書」的收藏價值，重新點燃「購買─閱讀─收藏」的熱情。

2017台北國際書展主視覺(台北書展基金會提供)

2017 台北國際書展

時間│即日起～2/13（一），10:30～21:00（2/8（三）15:00前僅限專業人士及身障人士參觀），週五、週六至22:00

地點│台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）、三館（臺北市信義區松壽路6號）

票價│50,100,150,200元（18歲以下免費）

(中時電子報)