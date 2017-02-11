主炮城震撼施放 鹽水蜂炮最高潮

台南鹽水蜂炮活動在今晚元宵夜進入施放最高峰，武廟準備的主炮城「金雞報喜慶元宵」，晚間由台南市長賴清德主持施放。賴清德說，蜂炮打在身上是神明的祝福，希望台灣平安。

不過，刺激的蜂炮至晚間10時為止，仍造成6名參與的民眾受傷，其中2人擦傷、4人燒燙傷；有1名外籍人士燙傷較為嚴重，所幸送醫治療後都沒有大礙。

兩天兩夜的鹽水蜂炮活動今晚進入施放最高峰，吸引大批遊客湧入鹽水街頭，跟著神轎遶境隊伍體驗蜂炮施放時的刺激感。

鹽水武廟準備的主炮城「金雞報喜慶元宵」晚間9時起在鹽水國中操場施放，共有3座炮城、近100萬發蜂炮搭配高空煙火施放，讓現場遊客驚呼不斷。

賴清德致詞時表示，今晚鹽水人山人海，歡迎大家來參與世界級最精彩刺激的鹽水蜂炮，這是一生一定要有一次的體驗。蜂炮打在身上，代表是把不如意打掉；同時也是神明的祝福，希望台灣平安順利。1060211

(中央社)