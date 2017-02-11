禽流感疫情升溫 宜蘭加強防疫

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農委會發現今年第一樁H5N6死禽後，隔天攔截送往宜蘭屠宰場的3787隻凍存鴨隻屠體並送驗，今天確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，現已銷毀。宜蘭縣也同步配合加強防疫。

農委會防檢局5日在花蓮縣玉里鎮發現今年H5N6首例死禽後，隔天即時攔截送往宜蘭屠宰場的3787隻凍存鴨隻屠體並送驗，今天確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，已立即銷毀並擴大監測管制範圍。

宜蘭縣動植物防疫所今晚說，今天屠宰場屠宰作業結束後，隨即進行場區擴大清潔及消毒，並淨空24小時。明天會針對半徑3公里內的禽場進行全面性的訪視調查和擴大消毒工作，並開立移動管制通知書，限制家禽移動措施，嚴格徹底執行防疫作為。

另外，宜蘭縣衛生局也已對於屠宰場的工作人員及防疫人員，實施自主健康管理。1060211

(中央社)