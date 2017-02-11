美反對UN利比亞特使任命 巴勒斯坦譴責
美國反對巴勒斯坦前總理法亞德（Salam Fayyad）出任聯合國（UN）對利比亞和平特使的決定，今天巴勒斯坦譴責這是「公然歧視」的行為。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9日提名法亞德擔任聯合國的利比亞和平特使，預期聯合國安理會會無異議通過他的任命案。
但昨天稍晚，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布她將否決這項任命，因為「聯合國長期來，一直不公平地偏袒巴勒斯坦自治政府，而不利於我們以色列的盟友」。
巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）執行委員會委員艾希拉維（Hanan Ashrawi）認為，這是用「薄弱的藉口」來搪塞這個「沒有良心的」行為。
她說：「封殺法亞德的任命案，是在國家認同基礎上公然歧視。」（譯者：中央社陳昱婷）1060211
(中央社)
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