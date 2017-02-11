魏德聖大馬宣傳新片 口碑佳盼拉出紅盤

台灣導演魏德聖帶著最新電影作品「52Hz, I Love You」與演員，過去數天在馬來西亞走透透宣傳，獲得民眾熱烈迴響，預料票房可望在農曆檔期開出紅盤。

「52Hz, I Love You」於2017年2月9日情人節檔期在馬來西亞正式上映，魏德聖及主要演員宇宙人主唱小玉和棉花糖主唱小球受邀到大馬進行公開宣傳活動。他們除了2月8日在吉隆坡舉辦首映會，9至10日也分別到柔佛新山、北海及檳城等城市巡迴造勢，分享電影製作及拍攝心得，讓觀眾更貼近電影人物，以及了解電影中所傳達的主題「愛」及「不孤單」。

在2月8日晚間所舉辦的首映會上，魏導在訪問中提到，這部電影用鯨魚和貓來形容城市中孤單又渴望愛情的人，利用音樂來唱出愛的旋律、傳達幸福的感受。他解釋當中最困難的是如何用全新的語言音樂來講故事，這也是所有劇組人員首次挑戰這樣的電影製作手法。

魏導笑說要做最多功課的人其實是他自己，包含結合歌曲與電影、調度場面、設計場景等，都讓他回到初學者的狀態。

在首映會現場，為了回應觀眾的熱情，主要演員宇宙人主唱小玉和棉花糖主唱小球分別演唱片中歌曲，展現實力唱功，也將首映會的開場氣氛拉到最高點，而且看完後大部分觀眾的口碑都非常正面。

「52Hz, I Love You」是魏導的第3部執導電影，不同於過去拍攝的「海角七號」、「賽德克．巴萊」等的故事背景，這次沒有歷史及文化的包袱，純粹是透過音樂來傳達愛情。為此魏導找來優秀台灣音樂創作人共同為電影量身創作歌曲，先有劇本才寫歌詞，再由創作者搭配歌詞寫曲，聯手打造17首原創歌曲。劇情緊扣歌詞旋律，情節不僅溫暖動人更串聯出滿滿的幸福感，中間還穿插著幽默劇情。

首映會上觀眾隨著劇情、伴著歌曲，時而大笑、時而感動，整體可說是音樂與電影的完美結合。

而最新電影作品也獲得文化部2016年國產電影長片輔導金新台幣2000萬元。從籌備到開拍歷時2年，光是收歌、寫歌的前置期就花了8個月，此片曾於去年10月在北美地區展開海外巡迴特映會，參與觀賞者超過1萬人次，好評不斷，並曾於同年12月在吉隆坡舉行全亞洲特映。該片於今年1月26日在台灣上映，創下上映13天超過新台幣3200萬元的票房紀錄，寄望也可在大馬地區締造佳績。1060211

(中央社)