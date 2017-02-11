六甲火雞場3天死3400隻 動保處驗出禽流感
台南市六甲區菁埔一處火雞飼養場，過年期間3天死3400多隻火雞，雖飼主懷疑是飼料出問題，但台南市動保處11日晚間驗出禽流感病毒H5核酸陽性，9日場內尚存活的200隻火雞，已送化製廠，動保處將依照高病原性禽流感處置流程，進行後續防疫消毒，降低疫病傳播風險。
動保處表示，飼主協助代養的3900隻雛齡火雞，屬於非開放式禽舍，過年期間3天內異常死亡多達3400多隻。動物防疫人員至現場檢視時，因禽隻並無腳脛及雞冠潮紅、發紺的禽流感症狀，認為並非禽流感疫情，但仍採樣至家畜衛生試驗所檢驗。
不過，動保處11日晚間公布，該場火雞檢體驗出禽流感病毒H5核酸陽性，12日會檢出病毒分型，動保處為即時防堵疫情擴散，已針對該場及周邊道路及附近公共區域加強噴霧消毒工作及防疫宣導。
為確實偵測病原，動保處立即啟動案例場周邊1公里內的3禽場，並完成採樣監測，將持續監測3個月，以確定環境中無禽流感病毒存在，也將對該禽場持續進行疫情訪視及調查工作，而該火雞場飼主因未主動通報大量禽隻異常死亡，恐觸及動物傳染病防治條例。
(中時)
關鍵字：禽流感
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