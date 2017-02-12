明星若成家政工 她愛裸體打掃成夢幻首選

有些明星天生愛打掃或曾在清潔公司打工。（圖／中時資料照片；達志影像）

歷經過年期間放縱生活，不少人家中雖年前先打掃了一番，年後不免仍有些凌亂，此時面對假期完畢與回到工作崗位的無奈，許多人應該相當不想整理，而演藝圈中不少藝人曾做過與清潔有關的工作，或本身就是打掃專家，讓人不禁想做白日夢喊說：「能請他們幫打掃有多好！」以下盤點這些夢幻清潔公司員工。

龜梨和也被稱有奢侈型潔癖。（圖／達志影像）

1. 龜梨和也

男星龜梨和也曾大方表示自己有潔癖、愛洗澡，並透露因洗澡會把浴室弄亂，所以他常常洗澡完後就會立刻打掃浴室，自述：「回家洗澡、打掃很累很辛苦，但是洗澡的地方必須要很乾淨，所以一定要打掃」，並稱浴巾只用一次就丟，他雖一個人住，家裡卻堆了30多條毛巾備用，可說相當奢侈。

湯唯稱不當演員會去當清潔婦。（圖／中時資料照片）

2. 湯唯

湯唯2014年閃婚後，曾被網友爆料出現在學校，幫當時就讀山水畫高研班的母親打掃宿舍，戴著口罩，態度相當謙和大方，之後她為《華麗上班族》宣傳，被問若不當明星會做什麼工作，她直言自己愛打掃，想當清潔工，「我打掃和整理能力都還不錯，美式吃飯都會把桌子擦得乾乾淨淨，老闆可以放心」，讓粉絲誇：「如果成真一定是最美清潔婦」。

連恩漢斯沃曾在清潔地板公司打工。（圖／達志影像）

3. 連恩漢斯沃

《飢餓遊戲》的第二男主角連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）曾自曝和「雷神」哥哥克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）剛到洛杉磯時，兩人共住一個公寓，當時懷有星夢的連恩漢斯沃，一邊頻參加試鏡，一方面則在清潔地板公司打工，每小時時薪15美元（約470元台幣），但連恩漢斯沃比較愛演戲工作，說：「所以我很感激現在擁有的一切」。

深田恭子自曝會在家裡裸體打掃。（圖／中時資料照片）

4. 深田恭子

前年傳日本演藝界流行「裸族生活」瘦身法，原理是除去外在衣物保護，靠身體自己調解體溫，增進身體代謝，深田恭子也曾奉行這種鏟肉法，透露她在家是宅女，偶爾洗澡洗到一半便光著身體開始打掃，從浴室掃到臥房，網友則虧若她不小心忘了跑去外面收衣服，應該一秒就會上頭條了。

(專題報導)