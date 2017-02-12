後天情人節！最想約會TOP.5歐巴是他們

你最想和哪位歐巴一起過情人節呢？（圖／臉書、中時資料照）

後天就是浪漫甜蜜的西洋情人節了，在這讓人又愛又恨的節日，不管迷妹們是有伴還是單身，相信大家仍相當渴望陪在身陪的就是歐巴們！近日就有網絡調查公司以20~50歲不同年齡層的2000名女性為對象，展開「情人節最想約會的男藝人」問卷調查，票選出來TOP.5都是人氣相當火紅的男星，以下你愛的上榜了嗎？

TOP.1：孔劉。（圖／取材自鬼怪官方臉書）

孔劉去年先憑《屍速列車》人氣再次翻紅，接著年底又以《孤單又燦爛的神－鬼怪》成功擄獲眾少女心，成熟的魅力就連天后蔡依林、舒淇、小S也抵擋不了。而孔劉之前受訪被問到喜歡的女孩子類型，他就坦言自己是外貌協會，不但希望女生聰明、個性要好，還不掩飾地說一定要漂亮，甚至自曝有個小癖好，希望對方手指、腳趾都漂亮最好，偏愛小鳥依人的溫柔女生。

TOP.2：朴寶劍。（圖／中時資料照）

上月3度來台辦見面會的朴寶劍，去年在《雲畫的月光》完美詮釋霸道又俏皮的花美男王世子，讓他人氣更上一層樓，而私底下的他也擁有善良、謙遜有禮的個性，暖舉一一被工作人員或粉絲曝光，像是和金裕貞拍完吻戲後，不忘貼心幫對方擦嘴，或是《請回答1988》的劇組人員也曾透露他總會90度鞠躬向人問好，有次拍戲拍到一半突然下起大雨，他還趕緊幫忙搬動道具、戲服以免被淋濕。另外，朴寶劍每每見到粉絲為他作的應援，總會感動淚崩，感性真摯的一面融化無數粉絲心。

TOP.3：宋仲基。（圖／中時資料照）

2016年以《太陽的後裔》成為國民老公的宋仲基，儘管在《太陽》播畢，就忙著投入新電影《軍艦島》拍攝而較少露面，但仍不影響他在許多宋太太心中的位子，而電影終於在去年12月宣布殺青，讓大家十分期待他在劇中再現軍人的霸氣英姿。雖然忙著拍戲，宋仲基也不忘作公益，日前為了幫病童打氣加油，特地到兒童醫院分送披薩，讓孩子們度過愉快的時光，善舉再添一樁，如此暖心難怪大家這麼愛他。

TOP.4：李棟旭。（圖／取材自李棟旭官方臉書）

李棟旭在《孤單又燦爛的神－鬼怪》飾演「陰間使者」一角，不但擁有深情憂鬱的氣質，初次戀愛的慌張模樣更是圈粉無數，讓觀眾直呼超可愛。出道多年的他，之前2005年演出《我的女孩 My Girl》時，就已迷倒不少粉絲，日前也證實了3月開始展開巡迴見面會，從3月12日的首爾站為起點，陸續會前往八個國家舉行，令台灣粉絲引頸期盼他的到來。

TOP.5：姜棟元。（圖／達志影像）

2004年因電影《狼的誘惑》一炮而紅的姜棟元，雖然很少演出小螢幕偶像劇，且近年小鮮肉輩出，但他的男神形象早已深植在粉絲心中，從來沒被大家忘記過。前陣子他和李秉憲、金宇彬聯手主演描述詐騙事件的電影《Master》，創下亮眼票房，他在劇中聰明又正義的帥氣形象，讓影迷看完念念不忘，而今年他將首度合作韓孝周，拍攝改編自日本小說的韓國電影《Golden Slumber》（金色夢鄉），讓粉絲更為期待男神女神會擦出什麼火花。

(專題報導)