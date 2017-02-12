寒流跟空汙形影不離 教你空氣清淨機／暖氣機聰明用

台灣南北部應如何使用空氣清淨機?(圖/達志影像)

你知道嗎？其實台灣因為地理位置的緣故，每當冬季有寒流報到，因為都吹北風，就會連帶引來空汙，台灣地區的居民根本無法抵擋。此時，善用家中各式可以改善空氣品質的家電，就很重要！然而，由於北部與南部氣候的不同，使用方法也不一。趁著這一波強烈寒流來襲，把握機會把這個「冷」知識學起來吧！

《硬是要學》針對寒流來襲時，台灣南北部應如何使用空氣清淨機、加濕器、暖氣機、除濕機的方法，進行了列表。當中要留意的是，北部由於冬季下雨的機率仍高，在寒流伴隨下雨的日子，可視情況加開除濕機。如果家中有暖氣機的話，也可以利用暖氣機達到除濕機的效果。當然，空氣清淨機是絕對也很需要同時打開的(不然，你可就是用天生的「肺」在作空氣清淨機了)

而寒流來襲的時候，北部在未下雨的情況下，跟南部地區面臨寒流的處置方法大致類似。因為空氣較為乾燥，如果因為覺得太冷打開暖氣機，若讓濕度降低太多反倒會增加引發過敏，或者增加了感冒的機率。這時候，可以在室內放一盆水，或是加掛濕毛巾，或是打開加濕器也可以。

空氣清淨機的部分，由於大量工業排放的廢棄已造成嚴重汙染，台灣所在位置更無法逃避被寒流帶來的大陸髒空氣，所以已不是「覺得空氣不好」再打開就可以了。如果可行，整年都開著是最好。此外，寒流更是讓空氣清淨機好好工作的日子。幸好，它不會抗議要一例一休啊。

(中時電子報)