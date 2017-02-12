必追！趙又廷《三生三世》挖眼楊冪 絕對虐到你哭崩

楊冪淚眼看趙又廷。(取自新浪娛樂)

趙又廷哭戲令人心疼。(取自新浪娛樂)

看膩韓劇、日劇與台劇了嗎？就讓《中時電子報》告訴你最近在大陸討論度爆表的兩齣大勢陸劇，一部是由趙又廷、楊冪主演的《三生三世十里桃花》，另一部就是由近來在PTT電影版討論度超高的大陸女星景甜主演的《大唐榮耀》，而這兩部戲的共通點，就是劇情編排用心、服裝精緻，還有絕對虐到你不要不要的！

《三生三世十里桃花》終極片花

由唐七公子同名小說改編的陸劇《三生三世十里桃花》，劇情描述青丘帝姬白淺和九重天太子夜華的三生愛恨，三世糾葛的故事。由於男主角夜華在原著被設定為「四海八荒第一美男子」，也讓趙又廷古裝扮相一度受到質疑。

不過趙又廷卻靠實力派演技扭轉外界看法，日前播出他為保楊冪性命，只能親手挖出楊冪雙眼，兩人落淚相望的畫面，不僅虐到觀眾跟著哭崩，網友更力讚趙又廷哭戲感染力超強，激讚他擁有「整容般的演技」！

《大唐榮耀》開虐，景甜哭戲多達200場。(取自新浪娛樂)

因為演出許多好萊塢大片，而受到外界質疑「背景驚人」的大陸女星景甜，這次也憑著新戲《大唐榮耀》演技獲得觀眾認可。該戲劇情描述，景甜所飾演的吳興才女沈珍珠，在經歷血海深仇、深宮爭鬥、安史之亂後，與廣平王李俶不離不棄，始終堅守家國大義的故事。

不過《大唐榮耀》根本就在跟《三生三世》比虐心，男女主角上一秒才在甜蜜發糖，下一秒景甜就慘遭弄瞎毒啞，甚至被毀容，虐到不能再虐的狗血情節，也讓該戲網路討論熱度持續攀升。

(專題報導)