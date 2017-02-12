滿滿的相撲鍋 居然吃出低體脂？

天氣一冷，熱熱的鍋物就很受歡迎。(圖/達志影像 shutterstock)

天氣一冷，熱熱的鍋物就很受歡迎。除了不敗的牛奶鍋，很多異國風味鍋也紛紛搶占市場。日本的相撲鍋便是其一。很多相撲力士靠著這樣的料理，吃到完整的營養，又能控制體脂肪。不過營養師提醒，如果能縮減分量，避開地雷食材，相撲鍋算是清淡美味的減重選擇。

「現在就像國技館的觀眾，正在歡呼吶喊的一刻！」《孤獨的美食家》井之頭五郎在品嘗過兩國的相撲鍋後，深深為其美味著迷。

五郎吃的那一鍋，就是用雞骨熬的雞湯底，肉類則以雞肉為主，放入13種食材包括白菜、蘿蔔、牛蒡、蒟蒻、菇類、豆腐等，吃起來頗有份量。

對相撲力士而言，相撲鍋不只美味，還有健康效益。日本最高級別橫綱相撲手（力士）白鵬翔便分享，他15歲開始加入宮城野部屋接受訓練，相撲鍋就成為他生命的一部份；本來只有62公斤的他，每天早午晚都會吃一鍋，直至現在，雖然體重重達150公斤，但體脂肪量只有24％。他很自豪地說：「這證明我身上大部份都是肌肉。」

相撲鍋原本是為了培養力士體格才開發出來的料理。吃是他們修行的一部分，因此相撲火鍋自然得營養足夠。不同流派有自己的味道。相撲鍋跟一般火鍋最大的差別就在於，它強調高蛋白，並搭配大量蔬菜；雖然少了澱粉，仍有飽足感，而且大量蔬菜有助維持人最低的醣類需求。

但相撲鍋流傳至今，多了許多變形，有些陷阱要小心。「蛋白質來源中，100克的帶皮雞腿肉就比同樣重量的去皮雞腿肉多100卡，100克紅肉則又比雞肉多了100卡，」榮新診所營養師提醒，相撲鍋的蛋白質不妨選擇蝦子、魚、雞，屬於脂肪量低的肉質，再搭配大量蔬菜，的確可以控制熱量。另外，如果把蔬菜盤中的芋頭、玉米等換成其他葉菜類，不要點丸子、油豆腐等加工、油炸食材，就能吃得飽，又減少澱粉攝取。

「其實吃一般火鍋也可以這樣替換，來達到低熱量的減重需求，」榮新診所營養師李婉萍說。如果男生怕吃不飽，她建議保留米飯，而不要選麵、冬粉等，「關鍵是飽足感，減重計畫較能持續」。很多人覺得冬粉好像熱量較低，但吃完冬粉其實容易餓，麵也是一樣，「而且米飯一碗也才140卡，熱量並沒有很高，」李婉萍補充。

地雷丸子千萬別碰！

有些相撲鍋會配上一顆像相撲選手手掌那麼大的丸子。但丸子算是鍋物中的地雷，高蛋白、高脂肪、高鈉也高熱量。4顆丸子就等於一碗飯的熱量；大約3顆丸子就將近1克鹽的鈉含量。而且輔大營養科學系助理教授劉沁瑜還指出，10顆丸子或火鍋球的蛋白質就佔了60公斤成人一天攝取量的44％，若再加上肉片、豆腐等食材，一份火鍋的蛋白質已是80公斤成年人的一天所需。「過多蛋白質會增加腎臟的代謝負擔，也會增加體內的普林，有肝腎疾病及痛風的病人要特別注意，」劉沁瑜特別提醒。

(中時電子報)