《時來運轉》難兄難弟對決 鵜鶘作客輸面大

扣除他的壞脾氣，國王中鋒考辛斯確實是NBA當前禁區攻守好手之一。(美聯社資料照)

同樣都在西區位居末段班，且本季都遇傷兵狀況的沙加緬度國王與紐奧良鵜鶘，將於13日上午10點在國王主場對決，這場難兄難弟的遭遇，仍以國王贏面較大，除了國王擁有地主優勢，更重要的是鵜鶘本季真的很不會當「客人」。

國王雖因主力前鋒蓋伊因傷整季報銷，不過最近戰況還算不錯，除了爆冷延長擊退聯盟龍頭勇士，前兩場更分別力挫塞爾提克、老鷹兩支東區強豪，13日續在主場面對鵜鶘，自然贏面較大，前提還是明星中鋒考辛斯千萬別又衝動了。

考辛斯本季平均可拿27.8分、10.7籃板與4.7助攻，是國王不可缺少的內線攻守重心，可是容易跟裁判槓上的壞脾氣，卻成他的最大弱點，本季累積聯盟最多16次技術犯規，今後只要累積2次技犯，就直接換來1場禁賽處分。

幸好國王最近戰績上揚的另一主因，就是除了考辛斯以外的球員表現稱職，包含柯里生、阿弗拉洛、麥特巴恩斯、托利佛、麥克勒佛等人皆有發揮，造成國王進攻點眾多，讓人防不勝防，將成13日國王拿下主場勝利的關鍵之一。

鵜鶘中鋒安東尼戴維斯本季表現優異，就是太容易受傷導致缺陣了。(美聯社資料照)

鵜鶘本季主、客場戰績判若兩隊，主場14勝15敗，客場僅拿7勝18敗，可以清楚看出他們真的很不會打客場，而且他們11日才在明尼蘇達客場辛苦擊敗灰狼，體能負荷當然要比續在主場應戰的國王來得大。

「一眉哥」安東尼戴維斯仍屬鵜鶘的絕對一哥，可惜他的「玻璃」身體實在太過脆弱，動不動就要休兵治療，加上哈勒戴、伊凡斯兩名後場主力本季因傷與家人因素缺賽多場，否則鵜鶘戰績應該不只拿下21勝33敗才對。

(中時電子報)