《時來運轉》難兄難弟對決 鵜鶘作客輸面大
同樣都在西區位居末段班，且本季都遇傷兵狀況的沙加緬度國王與紐奧良鵜鶘，將於13日上午10點在國王主場對決，這場難兄難弟的遭遇，仍以國王贏面較大，除了國王擁有地主優勢，更重要的是鵜鶘本季真的很不會當「客人」。
國王雖因主力前鋒蓋伊因傷整季報銷，不過最近戰況還算不錯，除了爆冷延長擊退聯盟龍頭勇士，前兩場更分別力挫塞爾提克、老鷹兩支東區強豪，13日續在主場面對鵜鶘，自然贏面較大，前提還是明星中鋒考辛斯千萬別又衝動了。
考辛斯本季平均可拿27.8分、10.7籃板與4.7助攻，是國王不可缺少的內線攻守重心，可是容易跟裁判槓上的壞脾氣，卻成他的最大弱點，本季累積聯盟最多16次技術犯規，今後只要累積2次技犯，就直接換來1場禁賽處分。
幸好國王最近戰績上揚的另一主因，就是除了考辛斯以外的球員表現稱職，包含柯里生、阿弗拉洛、麥特巴恩斯、托利佛、麥克勒佛等人皆有發揮，造成國王進攻點眾多，讓人防不勝防，將成13日國王拿下主場勝利的關鍵之一。
鵜鶘本季主、客場戰績判若兩隊，主場14勝15敗，客場僅拿7勝18敗，可以清楚看出他們真的很不會打客場，而且他們11日才在明尼蘇達客場辛苦擊敗灰狼，體能負荷當然要比續在主場應戰的國王來得大。
「一眉哥」安東尼戴維斯仍屬鵜鶘的絕對一哥，可惜他的「玻璃」身體實在太過脆弱，動不動就要休兵治療，加上哈勒戴、伊凡斯兩名後場主力本季因傷與家人因素缺賽多場，否則鵜鶘戰績應該不只拿下21勝33敗才對。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。