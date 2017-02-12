空拍機闖燈區維安範圍 雲縣府：不可能

網路謠言何其多！總統蔡英文今晚為台灣燈會啟燈，網路流傳有駕空拍機闖入主舞台的維安範圍內，被國安人員以電子訊號干擾擊落的危言聳聽言論。

但是包括國安系統、雲林縣警局及雲林縣府等相關單位都表示並無此事，縣府更明白指出，現場湧入200萬人，幾乎無立椎之地，如果被擊落，豈不砸傷人，早就發生人踩人的重大事件了。

(中時)