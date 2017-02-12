借書小確幸 免費學紙雕創作

家住在新北市立圖書館中和員山分館旁的紙雕大師翁參隆，協助圖書館推廣閱讀，特別義務教導讀者紙雕創作。（葉書宏翻攝）

家住在新北市立圖書館中和員山分館旁的紙雕大師翁參隆，協助圖書館推廣閱讀，特別義務教導讀者紙雕創作。（葉書宏翻攝）

借書便可以免費上紙雕大師親自教授的紙雕創作課程！家住在新北市立圖書館中和員山分館旁的紙雕大師翁參隆，協助圖書館推廣閱讀，特別義務教導讀者紙雕創作，只要借書即可免費學紙雕，許多民眾與家長直呼「真是借書小確幸！」

有「台灣紙雕先驅」之譽的翁參隆，是板橋高中退休的工藝老師，年近7旬的他投入紙雕教學40年，累積近千件作品，曾多次獲邀於國內、外舉辦多次展覽，被紙藝界譽為紙雕鼻祖，也是台灣紙雕教育的重要推手。

雖然已經從學校教師的職場中退休，不能忘情紙雕藝術的他，依然在文化中心或社區大學授課，教導紙雕和繪畫課程，此次他義務到中和員山分館紙雕創作教學，便是希望能讓更多人親近閱讀，而圖書館一打出「只要借書即可免費跟紙雕大師學紙雕」的宣傳，更是吸引許多大小朋友爭相借書報名。

為了讓學生有一堂活潑、生動的工藝課，翁參隆嘗試用可塑性高、容易操作的紙張，替代堅硬的鐵板來教學，沒想到紙藝教學不僅引起學生的興趣，更讓他從此一頭栽入紙雕藝術的世界，40年浸淫其中樂此不疲。

此次，適逢年節期間，翁老師還特別為親子設計了三款應景的動物紙雕，包括母雞帶小雞(金雞報喜)，母羊帶小羊(喜氣洋洋)、以及年年有魚，大小朋友在紙雕大師的指導下，將一張張平面的紙，透過裁切等方式，變成栩栩如生的可愛立體動物，親子同歡，體驗充滿年味的手作樂趣。

第一次做紙雕的潘小妹妹說，想不到用紙可以做出這麼可愛的小動物，覺得紙雕創作好好玩，下次希望可以多嘗試做更多的作品。老師翁參隆表示，很開心此次的課程可以受到大家的喜愛，能夠為閱讀推廣貢獻一份心力，他也覺得很高興。

(中時)