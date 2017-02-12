聯邦盃世界二組 張凱貞奪歷史性首勝
聯邦盃女網賽世界2組台俄大戰，中華隊11日首點李亞軒雖以1比2惜敗馬卡洛娃（Ekaterina Makarova），所幸「網球精靈」張凱貞在第2點單打發威，以6比3、7比5撂倒世界排名163的俄羅斯新秀布林可娃（Anna Blinkova），也拿下我國在聯邦盃世界2組的歷史性首勝。
張凱貞幫助中華隊以1比1追平俄羅斯，不過要拿下台灣在聯邦盃世界2組的首次系列賽勝利，12日最後3點仍得加把勁。特別是第3點單打張凱貞若能擊敗世界排名39的馬卡洛娃，中華隊就很有機會爆冷力克地主俄羅斯。
張凱貞此役和布林可娃上演破發大戰，兩人全場共21個發球局，僅僅保住其中7個。張凱貞首盤4次破發成功，硬是比對手多了1次，以6比3拔得頭籌。
第2盤張凱貞又在第3局率先破發，但因一發成功率僅有6成，兩人的發球局都守不住，從第6到11局連續互破，所幸張凱貞仍保有1個破發球局的領先。
賽末發球局，張凱貞打出一記漂亮的正拍大角度抽球，把布林可娃拉出場外，再以反拍致勝球拿下這個來回15拍的關鍵分，逼出3個賽末點。最後她把握住第2個賽末點，讓布林可娃反拍回擊掛網，力戰83分鐘後拿下歷史性的首點勝利。
中華隊去年在聯邦盃升降賽擊敗波蘭，取得首次升上世界2組的資格，張凱貞因感冒沒能參與。今年開季她在深圳罹患腸胃炎，接著在澳網、WTA台灣賽都於會外賽出局，聯邦盃遠征俄羅斯終於打出好球，替中華隊扳回一城。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。