聯邦盃世界二組 張凱貞奪歷史性首勝

張凱貞幫助中華隊拿下聯邦盃世界2組的首點勝利。（四維基金會提供）

張凱貞獲勝後高舉右手替自己打氣。（四維基金會提供）

聯邦盃女網賽世界2組台俄大戰，中華隊11日首點李亞軒雖以1比2惜敗馬卡洛娃（Ekaterina Makarova），所幸「網球精靈」張凱貞在第2點單打發威，以6比3、7比5撂倒世界排名163的俄羅斯新秀布林可娃（Anna Blinkova），也拿下我國在聯邦盃世界2組的歷史性首勝。

張凱貞幫助中華隊以1比1追平俄羅斯，不過要拿下台灣在聯邦盃世界2組的首次系列賽勝利，12日最後3點仍得加把勁。特別是第3點單打張凱貞若能擊敗世界排名39的馬卡洛娃，中華隊就很有機會爆冷力克地主俄羅斯。

俄羅斯隊長蜜絲基娜（左）替年輕的布林可娃打氣。（四維基金會提供）

張凱貞此役和布林可娃上演破發大戰，兩人全場共21個發球局，僅僅保住其中7個。張凱貞首盤4次破發成功，硬是比對手多了1次，以6比3拔得頭籌。

第2盤張凱貞又在第3局率先破發，但因一發成功率僅有6成，兩人的發球局都守不住，從第6到11局連續互破，所幸張凱貞仍保有1個破發球局的領先。

賽末發球局，張凱貞打出一記漂亮的正拍大角度抽球，把布林可娃拉出場外，再以反拍致勝球拿下這個來回15拍的關鍵分，逼出3個賽末點。最後她把握住第2個賽末點，讓布林可娃反拍回擊掛網，力戰83分鐘後拿下歷史性的首點勝利。

中華隊去年在聯邦盃升降賽擊敗波蘭，取得首次升上世界2組的資格，張凱貞因感冒沒能參與。今年開季她在深圳罹患腸胃炎，接著在澳網、WTA台灣賽都於會外賽出局，聯邦盃遠征俄羅斯終於打出好球，替中華隊扳回一城。

(中時電子報)