陸氣功大師王林的崛起與死亡

氣功大師王林，10日突然死亡。（圖取自銳視界）

王林的府邸「王府」，專門招待貴客。（圖取自南方網）

王林素有大師之名，他的一生也有著大師般的傳奇經歷。從「靈異少年」到「一代大師」，從「暴富港商」到殺人凶手。如今突然病亡，空留一身「神功」。王林曾給很多人發過功，看過病，度了那麼多人，最後沒能保全自己。

2月10日下午，大師王林因病死亡。微信「銳視界」文章稱，王林常常以大變活蛇證明自己法力高強，大師死了，他變出來的蛇、他身邊的蛇，卻還活著。

●靈異少年好雜技

「天縱奇才，一代大師」，王林在傳記裡以「氣功大師」自居。他曾在香港出版了一本重達3.75公斤、鑲有金邊的自傳。在書中其童年被描述為充滿靈異色彩：幼時得過一場奇病，13天不吃不喝。無奈的家人準備把他從棺木中抬走時，他爬出大叫一聲「我餓了」把眾人嚇到。

幼年王林無心上學，他在江西萍鄉蘆溪小學就讀時就對雜耍表現出特殊的興趣。後來，一位河南雜耍老藝人又教了他一些手藝。1965年（文革開始之年），13歲的王林被下放到宜豐縣石花尖墾殖場的洪源槽分場。在這裡，王林把同齡的孩子組織起來，成立了一個雜技團，主要的表演者就是他本人。

●文革時學會變魔術

和王林一起在雜技團呆過的聶某向媒體回憶，當時他們都是十幾歲，王林在雜技團裡負責變魔術，主要節目有「空杯來酒」、「空盆變蛇」。

1979年，王林遭遇人生第一個低谷—因詐騙罪被判7年徒刑。王林自己記得罪名有十幾項，包括「變蛇變鬼恐嚇人民、擾亂社會治安、無惡不作、好吃懶做、破壞農業學大寨」等。

但王林在此結識了日後讓他進入官場圈子的丁鑫發。彼時，丁鑫發是王林服刑監獄的監獄長。

王林一開始關押在南昌監獄，後轉押至江西省第四監獄（現改名為洪城監獄）。在監獄裡，王林負責廁所閥門的生產工作。這在當時的監獄裡，算得上是最髒最苦的活計。幹活之餘，王林常給獄友表演雜耍、久而久之，他會法術的傳言便流傳開來。

●詐騙入獄 因禍得福

從那時起，王林開始有意識地包裝自己。曾經看管過王林的獄警說，「經常給我們變鈔票，變紙牌，或者畫個符，念完之後，點火把它燒掉，然後放在清水裡，念念，然後吞下去，然後把整根筷子吞下去等等，說白了，現在接觸得多了，這就是魔術，他給我們講的理念是用意念變出來的。」

彼時尚在監獄裡的王林或許並不知道，中國正迎來一股氣功武術熱潮。氣功療養院在全國遍地開花。

這股氣功熱潮吹進了監獄，也為王林帶來機會。一些獄警開始帶著外面的親戚進來拜王林為師。在獄警親戚的要求下，獄警為王林找來一個獄友做幫手，關在跟王林一牆之隔的牢房裡。王林脫掉背心，開始發功念咒，沒一會兒，那個獄友嗷嗷大叫，背上開始出現紅印，並說有灼熱感。

王林表演「隔山打牛」一事，讓他聲名遠播。此後，便傳出他可以醫治百病。後來，進監獄找王林看病的達官貴人絡繹不絕。這其中便有日後幫助他進入官場圈子的丁鑫發。

就在王林出獄後第4年，丁鑫發升任江西省公安廳廳長。此時，僅是江西省政府辦公廳一名普通科員的宋晨光也結識了王林。

●高官成為信徒

出獄後的王林並沒有離開南昌，而是就近開了一家診所，但從來不對外營業，只接待那些在監獄裡認識的達官貴人，或是他們介紹過來的熟人。王林在此賺得人生第一桶金，也為自己日後進入官場圈子積累了更多的人脈資源。

「你們燒的紙看起來是紙菩薩，其實那是我自己的靈魂。在你們燒紙的那一瞬間，我靈魂出身，爭分奪秒，逢山過山，逢水過水，以最快的速度到達石頭山的頂端，然後把山劈開，抱著蛇往回跑。」每當看客問及空盆變蛇何以能做到，王林總是稱自己身上存有「靈異力量」。

1996年，江西省九江市舉辦國際龍舟賽，王林以氣功大師的身分被邀請出席表演。王林請某領導人在紙上畫了一條6尺長的蛇，並請在一旁的江西省公安廳廳長丁鑫發點火燒了，將灰置於盆中，隨後再次發功，一條正好6尺長的蛇被扯了出來。全場掌聲雷動，這位領導贊許地點著頭，為王林題字紀念。

隨著更高級別的官員加入吹捧王林的隊伍，他迎來了更多的信徒。2001年，與王林私交甚篤的丁鑫發，因受賄罪倒在江西省檢察院檢察長的職位上，被判有期徒刑17年。丁東窗事發前，王林找到了為他繼續吹捧的接班人—宋晨光。宋先升任江西省建設廳廳長，不久調任宜春市市長、市委書記，官至江西省政協副主席、省委統戰部部長。在王林出版的《中國人》中，宋晨光在書中被描述為「大師的忠實信徒」（後同樣因貪腐落馬）。

●成為香港富商

90年代初，在氣功潮退後，王林選擇了離開南昌前往廣東，並於1995年獲得香港永久居留權。同年，王林榮歸故里，在「氣功大師」的光環下，搖身一變成為一名商人，頂著港商的頭銜。在王林帶有炫富意味的別墅與豪車遭遇廣泛質疑後，社會始終關心他的錢究竟從何而來？但王林一直否認靠氣功賺錢，他解釋稱，自己財富來源是在廣東和深圳炒房和做生意。

多年以後在蘆溪當地，住在這座小縣城的人幾乎都知道，位於人民西路213號，大門口矗立著兩頭金色「獅子」的地方，就是王林的家。附近居民打趣地稱蘆溪縣「有兩個府」：一個縣政府，一個王林修建的「王府」。

王林與關門弟子鄒勇的惡鬥，則使王林走進公眾視野聲名盡毀。鄒勇本是萍鄉市的一名商人， 2009年12月，他交了數十萬的拜師費正式拜王林為師，成為其關門弟子。之後，王林贈送給鄒勇一本練功的秘笈，但修煉兩年之後，鄒勇稱毫無效果。

●和弟子鬧翻 逐漸敗亡

鄒勇承認在師傅王林的引薦下，通過前落馬鐵道部長劉志軍後要到了一個鐵道旁待拆的貨場，並將其改建成一大型的煤炭儲運中心，後來還拿到了幾條貨運線。在劉志軍的大力支持下，鄒勇暴富起來。不過王林事後表示，鄒勇在攀上劉志軍發跡之後，就很少搭理他，關係日漸疏離。

兩人的糾紛始於深圳的別墅。早先王林在深圳買下一棟別墅，而在王林的推薦下，鄒勇也在該社區買了棟別墅，當時委託王林幫忙裝修，並由此產生幾千萬人民幣的經濟往來。鄒勇稱，王林不斷地向他索要禮品、錢財，稍不如意王林就大怒。隨著兩人的經濟糾紛不斷升級，從房屋款到拜師費，兩人甚至還曾對簿公堂。

鄒勇在46歲生日後不久突然失蹤，隨後被警方認定已經死亡。而王林也很快因此被捕。「大師」的光環從此徹底褪去。還沒宣判，就死在醫院。

2015年7月15日淩晨3時，江西宜春市一個賓館房間門口，埋伏的近40名特警將王林和隨從人員帶走。因事涉關門弟子鄒勇之死，王林隨後以涉嫌非法拘禁罪被刑拘。

在病亡前，王林因涉嫌非法拘禁罪被公安機關刑事拘留，羈押於撫州市看守所，後因病轉入醫院監管治療。自關門弟子揭發其老底起，「大師」王林，便已走到了他「黃金時代」的盡頭。

(中時電子報)