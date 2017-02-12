建立好關係 川普和安倍高球開打

我要評比

美國總統川普和日本首相安倍晉三今天一同打高爾夫，希望藉由高球外交建立彼此關係。

他們兩人在川普國家高球俱樂部朱比特球場（Trump National Golf Club in Jupiter）切磋球技，天氣大致晴朗。白宮尚未透露，是否還有其他人陪打，至於記者群則未獲准進入球場。

安倍昨天在白宮與川普進行比較正式會談後，即與川普共搭美國空軍一號專機前來佛羅里達州。這場週末球敘是川普首次在他的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）度假村款待外國領導人。

美方和日方都指出，這場球敘顯示兩位領導人對雙邊關係的重視。1060212

(中央社)